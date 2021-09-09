Turan ailesinde moraller yerle bir! Hırsızların hedefi oldular

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın annesini evine hırsız girdi. Youtube kanalından yayınladığı videoda konuya ilişkin konuşan Aslıhan Doğan Turan, "Annemler de bu siteye taşındılar. Artık bana daha yakın. Maalesef annem ufak bir hırsızlık olayı yaşadı, aslında pek de ufak değil o yüzden kendisinin biraz morali bozuk" ifadelerini kullandı.