Turan ailesinde moraller yerle bir! Hırsızların hedefi oldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turan ailesinde moraller yerle bir! Hırsızların hedefi oldular

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın annesini evine hırsız girdi. Youtube kanalından yayınladığı videoda konuya ilişkin konuşan Aslıhan Doğan Turan, "Annemler de bu siteye taşındılar. Artık bana daha yakın. Maalesef annem ufak bir hırsızlık olayı yaşadı, aslında pek de ufak değil o yüzden kendisinin biraz morali bozuk" ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, YouTube kanalından yayınladığı videoda annesi Güler Doğan'ın evine hırsız girdiğini söyledi.

"ARTIK BANA DAHA YAKIN"

Aslıhan Doğan Turan, yayınladığı videoda, "Maalesef annem ufak bir hırsızlık olayı yaşadı, aslında pek de ufak değil o yüzden kendisinin biraz morali bozuk" ifadelerini kullandı.

Turan ailesinde moraller yerle bir! Hırsızların hedefi oldular
Arda Turan'ın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e tepki yağıyor
Arda Turan'ın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e tepki yağıyor
Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, bugün İstanbul'da olacak
Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, bugün İstanbul'da olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Mansur Yavaş Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Müge Anlı Defne Samyeli Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Ozan Tufan Umut Meraş Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Turan ailesinde moraller yerle bir! Hırsızların hedefi oldular - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.09.2021 20:25:09. #1.13#

title