Turan ailesinde moraller yerle bir! Hırsızların hedefi oldular
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın annesini evine hırsız girdi. Youtube kanalından yayınladığı videoda konuya ilişkin konuşan Aslıhan Doğan Turan, "Annemler de bu siteye taşındılar. Artık bana daha yakın. Maalesef annem ufak bir hırsızlık olayı yaşadı, aslında pek de ufak değil o yüzden kendisinin biraz morali bozuk" ifadelerini kullandı.
Deneyimli futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, YouTube kanalından yayınladığı videoda annesi Güler Doğan'ın evine hırsız girdiğini söyledi.
"ARTIK BANA DAHA YAKIN"
Aslıhan Doğan Turan, yayınladığı videoda, "Maalesef annem ufak bir hırsızlık olayı yaşadı, aslında pek de ufak değil o yüzden kendisinin biraz morali bozuk" ifadelerini kullandı.