Tunus'ta yeni hükümet birkaç gün içinde açıklanacak
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Tunus'ta yeni hükümet birkaç gün içinde açıklanacak

Tunus'ta yeni hükümet birkaç gün içinde açıklanacak
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni hükümetin birkaç gün içinde açıklanacağını bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni hükümetin birkaç gün içinde açıklanacağını bildirdi.

Said'in, Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi ile Ekonomi ve Yatırımı Destekleme Bakanı Siham el-Buğadiri ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair video, Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Said görüşmede, "Yeni hükümet önümüzdeki birkaç gün içinde açıklanacak. Şu aşamada çalışan bir hükümet ve devlet var." ifadesini kullandı.

Tunus'ta ne oldu?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle, Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıktı.

Gösteriler sırasında, ülkedeki yerleşik siyasete de yoğun tepki gösterildi. Bazı bölgelerde Meclisin en büyük partisi Nahda Hareketi'nin merkezlerine saldırılar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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