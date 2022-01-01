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Tunceli'de arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor

Tunceli'de arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tunceli'de 50 bin dekar arazinin toplulaştırması için sözleşme imzalandı.

Tunceli'de 50 bin dekar arazinin toplulaştırması için sözleşme imzalandı.

Tunceli Ovacık Havaçor Ovası Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri işine ait sözleşme DSİ 9. Bölge Müdür Vekili Erol Taş ve Yüklenici Asmet Yapı Turizm Taahnüt ve Ticaret A.Ş. arasında imzalandı. Sözleşme kapsamında Ovacık İlçesi sınırları içerisinde bulunan 13 yerleşim birimine ait 50 bin dekar tarım arazilerinin toplulaştırılması, 130 kilometre tarla içi ulaşım yolu yapılması ve mühendislik işleri yapılacak. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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