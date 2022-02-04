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Tunay Torun yeniden Kasımpaşa'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tunay Torun yeniden Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, bir dönem takımda oynayan orta saha oyuncusu Tunay Torun'u yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa, bir dönem takımda oynayan orta saha oyuncusu Tunay Torun'u yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa, 2014'ten 2017'ye kadar Kasımpaşa forması giymiş olan Tunay Torun'u tekrar renklerine bağladı. Kasımpaşa'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2014-2017 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Tunay Torun, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." - İSTANBUL

Tunay Torun yeniden Kasımpaşa'da

İhlas Haber Ajansı - Spor

Liv Hospital, Tunay Torun, Kasımpaşa, Spor, Haber

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