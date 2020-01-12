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Tümer Metin: Ben o şehri alacağım, az daha sabır

Eski milli futbolcu Tümer Metin, yorumcu olarak katıldığı televizyon programında, yetiştiği kulüp olan Zonguldakspor'u satın alabileceğinin sinyallerini verdi.

12.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:42
Tümer Metin: Ben o şehri alacağım, az daha sabır

Türk futbolunun efsane isimlerinden , yetiştiği kulüp olan Zonguldakspor'la ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

TRT'de yorumcu olduğu Stadyum programında, Zonguldakspor'un geçtiği kötü dönem nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Tümer Metin, kulübü satın alacağının sinyallerini verdi.

"ALACAĞIM, AZ DAHA SABIR"

Tümer Metin Zonguldakspor'u kast ederek "Ben o şehri alacağım. Az daha sabır" diyerek heyecana neden oldu

Tümer Metin yaklaşık 2 ay önce Zonguldak'a gelerek kulüp binasında ve Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda gerçekleştirilen film çekimine katılmış ve Zonguldakspor teknik heyeti vefutbolcularla da bir araya gelmişti.

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