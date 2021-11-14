Tüm Türkiye Rıdvan Yılmaz'ı konuşuyor! İnanılmaz performansıyla mest etti

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu hafta maçında A Milli Takım, kendi sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Karşılaşmada 2'nci yarıda görev alan ve yaptığı 2 asistle takıma katkı sağlayan Rıdvan Yılmaz, adeta rakibin sağ kanadını otobana çevirdi. Topla her buluştuğunda tehlike yarattı.

SERDAR DURSUN'U BESLEDİ

Rıdvan'ın Serdar Dursun'a yaptığı bir asist de ofsayta takıldı. Genç sol bek, oyuna sonradan giren Serdar'ı hep arka direğe kaçırdı. Kestiği her top tehlike yarattı.

Opta'nın verilerine göre; Türkiye - Cebelitarık maçında en fazla isabetli orta yapan oyuncu Rıdvan Yılmaz'dı:

Süre (dk): 45

Asist: 2

İsabetli pas: 27

Pas %: 100

Şut pası: 4

Orta: 5/9

RCS topla buluşma: 7

"İLERİ ÇIK DEDİ"

Rıdvan Yılmaz, müthiş performansıyla sosyal medyaya damga vurdu. Şans bulamaması yüzünden hem Beşiktaş, hem Milli Takım yetkililerine eleştiri yapıldı. Rıdvan maçın ardından, "Yardımcı hocamız Kenan Koçak'ın tavsiyesiyle daha fazla ileri çıktım. Onun sayesinde gerekeni yaptım" dedi.

Sosyal medya yorumları:

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet