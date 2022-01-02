Tüm Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Yeni yılın ilk kabinesinde enflasyon ve emekli maaş zamları görüşülecek
Türkiye, bir yandan 2022 yılına girmenin heyecanını yaşarken, diğer yandan da Aralık ayı enflasyonun hangi düzeyde gerçekleşeceği merak ediliyor. Emekli maaşlarına yönelik zam oranı da gündemdeki konular arasında yer alıyor. Bakanlık Kabinesi, yarın yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda ağırlıkla enflasyon ve dış politika gibi konuların ele alınması bekleniyor.
Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yeni bir yılın heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl ekonomik anlamda tarihi günler geçiren Türkiye'de ise yeni enflasyon rakamları ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili meraklı bekleyiş başladı. Bu kapsamda yarın gerçekleştirilecek olan yeni yılın ilk kabinesi, büyük önem yaşıyor.
2022 yılının ilk kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Gözler açıklanacak enflasyon rakamlarında olacak. Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.
Koronavirüsle mücadele, artan vaka sayıları ve yerli aşı TURCOVAC uygulamasındaki son durum da Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.
Yarın gerçekleştirilecek yeni yılın Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomideki son durum ve salgınla ilgili neler söyleyeceği merak ediliyor.
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