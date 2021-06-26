Tüm meslek grupları İkizce'de buluştu
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Tüm meslek grupları İkizce'de buluştu

Tüm meslek grupları İkizce'de buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordu'nun İkizce ilçesinde, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen programda odaya kayıtlı farklı meslek grupları bir araya geldi.

Ordu'nun İkizce ilçesinde, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen programda odaya kayıtlı farklı meslek grupları bir araya geldi.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, odaya bağlı farklı meslek grubundan olan üyeler bir araya gelerek istişare ve sorunları konuşmak için buluşmaya devam etti. Programda konuşan Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, "Biz oda olarak zaten Ünye, Akkuş, Çaybaşı, İkizce ilçelerimizde bulunan üyelerimize eşit mesafede her türlü sorun noktasında aynı desteği vermeye çalışıyoruz. Gıda, kırtasiye gibi malzemelerimizi hem bu bölgelerde dağıtımlarını arttırdık hem de alışverişlerimizi yerel esnaflarımızdan yapmaya dikkat ettik. Zaten her üyelerimizle toplanmamızın nedenlerinden bir tanesi de onların sorunlarını beraber çözüme kavuşturmak için istişare ediyoruz" dedi.

İkice Belediye Başkanı Osman Kaygı ise "İlçemizin ve ilimizin ekonomisi çoğunlukla sizin odanızda bulunmaktadır. Bu ekonomi son dönemlerde sıkıntılı oldu ama Ünye Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde vatandaşlarımıza yapılan destekler için İrfan Akar ve yönetimine teşekkür ederim" diye konuştu. - ORDU

Tüm meslek grupları İkizce'de buluştu
Tüm meslek grupları İkizce'de buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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