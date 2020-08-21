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TÜİK-Tüketici güveni yüzde 2.2 düşüşle 59.6'ya geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos'ta geçen aya göre yüzde 2.2 oranında azalarak, Temmuz'daki 60.9 düzeyinden 59.6'ya geriledi.

TÜİK-Tüketici güveni yüzde 2.2 düşüşle 59.6'ya geriledi
21.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:12

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos'ta geçen aya göre yüzde 2.2 oranında azalarak, Temmuz'daki 60.9 düzeyinden 59.6'ya geriledi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. 

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz'daki 80.6 düzeyinden, Ağustos'ta yüzde 3.5 azalarak 77.8'e geriledi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz'daki 82.2 düzeyinden, Ağustos'ta yüzde 3.3 azalarak 79.5'e geriledi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Temmuz'daki 61 düzeyinden, Ağustos'ta yüzde 2.5 azalarak 59.5'e geriledi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Temmuz'daki 19.9 düzeyinden Ağustos'ta yüzde 8.8 artarak 21.7'ye yükseldi.Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu gösteriyor. 

Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini gösteriyor. (Grafik)


Kaynak: DHA

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