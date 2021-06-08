Tuğba Toptaş, Balkan Büyükler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek
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Tuğba Toptaş, Balkan Büyükler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Tuğba Toptaş, Balkan Büyükler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ali Öztürk Spor Kulübü sporcusu milli atlet Tuğba Toptaş, 26-27 Haziran tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Balkan Büyükler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Ali Öztürk Spor Kulübü sporcusu milli atlet Tuğba Toptaş, 26-27 Haziran tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Balkan Büyükler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Ali Öztürk Spor Kulübü sporcusu Tuğba Toptaş, Türkiye ve Balkan şampiyonluklarının yanında Avrupa üçüncülüğü de kazandıktan sonra dün Bursa'da yapılan Büyükler ve U23 Türkiye Şampiyonası'nda hem 23 yaş hem de büyükler 800 metrede Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Antrenörü Bahattin İnce'yle önemli başarılar elde eden Toptaş, 26-27 Haziran tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Balkan Büyükler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Tuğba Toptaş, 08-11 Temmuz'da Estonya'nın başkenti Tallinn'de yapılacak ve sadece Avrupa barajını geçenlerin mücadele edebildiği Avrupa U23 Şampiyonası'nda da 800 metrede yarışacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tuğba Toptaş, Balkan Büyükler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek - Haberler Spor
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