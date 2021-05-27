Tufanbeyli'ye iki yeni halı saha
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Tufanbeyli'ye iki yeni halı saha

Tufanbeyli'ye iki yeni halı saha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca İstiklal ve Çatalçam mahallelerine halı saha yapılıyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca İstiklal ve Çatalçam mahallelerine halı saha yapılıyor.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, yaptığı açıklamada geçen yılın Eylül ayında Adana Milletvekili Tamer Dağlı başkanlığında AK Parti Tufanbeyli İlçe Başkanı Kenan Birgin, Aladağ, Feke, Karaisalı belediye başkanlarının katılımlarıyla yapılan toplantıda sözleşmeleri imzalanan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca İstiklal ve Çatalçam mahallelerine yapılacak olan iki sentetik halı sahanın yapımına başlanacağını söyledi. Başkan Ergü, "Gençlerimizin halı sahada maç yaparak spora yönelmesi ilçemiz adına güzel bir yatırım olacak. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na ilçemiz adına teşekkür ediyoruz" dedi. - ADANA

Tufanbeyli'ye iki yeni halı saha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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