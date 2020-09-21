Son başvuru tarihi 12 Ekim! TÜBİTAK 29 personel alacak
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Son başvuru tarihi 12 Ekim! TÜBİTAK 29 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK 29 personel alımı yapacak. Adayların 12 Ekim tarihine kadar internet üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Son başvuru tarihi 12 Ekim! TÜBİTAK 29 personel alacak
21.09.2020 08:19 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:41

TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi (KAMU-SM), Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığı ile Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Malzeme Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere toplam 29 personel alımı yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK BİLGEM'e alınacak personelden 24'ü KAMU-SM'de, 3'ü Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığında istihdam edilecek. 2 personel de MAM Malzeme Enstitüsü bünyesinde görevlendirilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 12 EKİM

Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi edinilebilecek. İş başvuruları, 12 Ekim'e kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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