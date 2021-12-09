[TÜBİTAK]BİDEB 2224-C Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı Yeni Dönem Çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

[TÜBİTAK]BİDEB 2224-C Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı Yeni Dönem Çağrısı

[TÜBİTAK]BİDEB 2224-C Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı Yeni Dönem Çağrısı
Habermetre - Haberler | Toplum

Ekonomi alanında 23-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek "The 7th Lindau Meeting on Economic Sciences" etkinliği için lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası genç araştırmacıların başvuru yapabilecekleri hakkındaki çağrıya https://www. tubitak. gov.

Ekonomi alanında 23-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek "The 7th Lindau Meeting on Economic Sciences" etkinliği için lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası genç araştırmacıların başvuru yapabilecekleri hakkındaki çağrıya https://www. tubitak. gov. tr/tr/duyuru/bideb-2224-c-uluslararasi-anlasmalar-cercevesinde-yurt-disindaki-bilimsel-etkinliklere-katilimi-0 linkinden erişilebilmektedir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title