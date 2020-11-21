TÜBA "Türkiye Bilim Raporu"nu yayımladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TÜBA "Türkiye Bilim Raporu"nu yayımladı

21.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:32
TÜBA

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), ülkedeki üniversite ve akademisyenlerin durumu açısından önemli verilerin yer aldığı "Türkiye Bilim Raporu"nu yayımladı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), ülkedeki üniversite ve akademisyenlerin durumu açısından önemli verilerin yer aldığı "Türkiye Bilim Raporu"nu yayımladı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu rapor, kendi alanında şimdiye kadar yapılan en kapsamlı yayın olma özelliğini taşıyor.

Chicago Üniversitesinden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan Tok tarafından hazırlanan rapor, Türkiye'deki üniversite ve akademisyenlerin dünü, bugünü ve geleceğine ilişkin önemli veriler sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Türkiye'nin bilimsel kapasitesinin geliştirilmesi, bilim insanlarımızın niteliğinin artırılması ve uluslararası akademi arenasında ülkemizin konumunun iyileştirilmesi, sorunların doğru tespiti ve doğru yol haritası oluşturmak ile mümkün olacak." ifadesini kullandı.

Raporun, Türkiye'deki bilimsel ve akademik durumun fotoğrafının çekilmesi açısından önemine işaret eden Şeker, yükseköğretim politikalarının doğru ve yerinde belirlenmesi için durum tespitinin çok boyutlu olarak yapılmasının şart olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül

İlgili Haberler

100 milyonluk yatırımın ÇED raporu onaylandı
100 milyonluk yatırımın ÇED raporu onaylandı
ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek
ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek
MIP, 185 bin TEU konteyner iş hacmiyle Türkiye rekoru kırdı
MIP, 185 bin TEU konteyner iş hacmiyle Türkiye rekoru kırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cevdet Yılmaz Berat Albayrak Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cansu Dere Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Deniz Türüç Lance Stroll Samet Aybaba Dorukhan Toköz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Türk Kasım Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TÜBA "Türkiye Bilim Raporu"nu yayımladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 14:46:55. #1.14#
title