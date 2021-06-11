TSYD Trabzon Şubesi'ne ilk ziyaret Mustafa Hacıkerimoğlu'ndan

TSYD Trabzon Şubesi'nde yeni yönetim kuruluna ilk ziyareti Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu yaptı.

TSYD Trabzon Şubesi'nde yeni yönetim kuruluna ilk ziyareti Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, dün yapılan olağan genel kurul toplantısında Selçuk Kılıç başkanlığında göreve seçilen yönetim kurulu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Hacıkerimoğlu, TSYD Trabzon Şubesi ile her zaman iletişim halinde olduğunu belirterek, "Aktif, genç bir yönetim kurulu var. Sürekli istişare halindeyiz ve ilerleyen dönemlerde de projelere devam edeceğiz. Yönetim kurulunu kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kılıç ise Hacıkerimoğlu'nun Trabzon sporuna her zaman destek olduğunu belirterek, kendisine ziyaret için teşekkür etti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı