TŞOF Başkanı Apaydın: "Şoför esnafı çok zor bir yılı geride bıraktı"
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TŞOF Başkanı Apaydın: "Şoför esnafı çok zor bir yılı geride bıraktı"

29.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:54
TŞOF Başkanı Apaydın:

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Apaydın, "Şoför esnafı çok zor bir yılı geride bıraktı" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Apaydın, "Şoför esnafı çok zor bir yılı geride bıraktı" dedi.

Halkın kesintisiz ulaşımı için Türkiye'nin dört bir yanında direksiyon başında görevini icra eden şoförler adına bir mesaj yayınlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "2020 yılı ülkemiz ve tüm dünya için pandemi gölgesinde geçti. Mart ayında ülkemizde görülmeye başlanan vakaların ardından hayat neredeyse durdu. Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler ise en çok şoför esnafımızı etkiledi. Başta okul servis araçları olmak üzere, taksici, dolmuşçu, otobüsçü, halk otobüsçü, servisçi, kamyoncu ve nakliyeci esnafımız çok zor bir yılı geride bıraktı. 2021 yılında şoför esnafının yaralarının sarıldığı ve yeniden eski bereketli kazançların elde edileceği günler temenni ediyorum. Tüm camiamıza ve onların değerli ailelerine sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir yıl diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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