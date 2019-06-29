Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok

ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok çetin biri olduğunu belirterek, "Obama yönetimi Türkiye'ye Patriotları satmadı. Sonra Rusya'dan aldılar. Bu gerilim Erdoğan'ın suçu değil. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum." dedi.

Trump açıklamasında şunları söyledi:

"OBAMA YÖNETİMİ İZİN VERMEDİ"

"Obama yönetimi sırasında bizim Patriot füzelerimizi almak istedi ama satmadılar. Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen hiç adil değildi, Patriot almak istedi ama Obama 'hayır' dedi. Sürekli hayır dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya'ya gittiler S-400 aldılar. Çünkü Patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi.

"PARASINI ÖDEDİĞİ UÇAKLARIN TESLİMATINI İSTİYOR"

Bunun o kadar da iyi olmadığını düşünüyorum. Çok para verdiler, anlaşma yapıp aldılar. Bizim ülkemizden gittiler dediler ki "Bunu kullanmanızı istemiyoruz. Bize iyilik yapın, biz size Patriotları satacağız" Çok geç satın almıştı. Bu arada 100 tane de F-35 satın aldı. Biliyorsunuz radara yakalanmıyor. 116 tane… Ve daha da almak istiyorlar. Şimdi de parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor. Şirketimize para ödediler.

"ERDOĞAN'A ADALETSİZ DAVRANILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Hayır ben ülkemizi seviyorum ama bunu söylemek zorundayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biliyorsunuz Rahip Brunson'ı geri verdi. Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Erdoğan'a adaletsiz davranıldığını düşünüyorum. Çünkü Patriot alamazsın dedik ve başka sistem altından sonra fikrimizi değiştirdik. Karmaşık bir konu. Üzerinde çalışıyoruz. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum."