Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi

16.10.2019 18:04

Suriye'nin kuzeyinden çekildiği için iç kamuoyunda eleştirilerin hedefi olan ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya'nın Suriye'ye yardım etmesinde bir sorun olmadığını" söyledi. Beyaz Saray'da muhabirlerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, "Türkiye'ye yaptırım uygulamanın, bölgede savaşmaktan daha iyi olduğunu" söyledi.

Trump ayrıca "Gelişmeleri izliyoruz. Türkiye'nin doğru şeyi yapması için çabalıyoruz" diye ekledi.

"KÜRTLER MELEK DEĞİL"

Trump'ın "Kürtler melek değil" sözleri dikkat çekerken, ABD Başkanı, 'Suriye'deki duruma müzakere yoluyla çözüm bulunmasına yardımcı olacağını' da belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği harekat dolayısıyla, yakın zamanda şu anda görevde olan ve eskiden görev yapmış olan Türkiye hükümeti yetkililerine ve diğer kişilere "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulundukları" için yaptırım uygulanmasına yetki veren bir başkanlık kararnamesini imzalayacağını belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzalamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alınmıştı.