Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine inmesinin ardından yaptığı açıklamada, "FED faizleri rakip ülkelerin seviyelerine indirmeli. Diğer ülkeler, gevşek para politikası nedeniyle avantajlı kura sahipler" ifadeleriyle FED'e çağrıda bulundu.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın ham petrol üretimlerinde ek kesinti yapma kararı alamaması nedeniyle petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durumun iki ülkenin ekonomisinin yanı sıra ABD'nin petrol üretimine de zarar vereceği düşünülürken ABD Başkanı Donald Trump sessizliğini bozdu ve konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı açıklamada, FED'e "faizleri indir" çağrısında bulundu.

"FED YAVAŞ HAREKET EDİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, FED'in lider konumda olmasını dile getirerek, "FED faizleri rakip ülkelerin seviyelerine indirmeli. Diğer ülkeler, gevşek para politikası nedeniyle avantajlı kura sahipler. FED içler acısı durumda, yavaş hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DA 5 YIL SONRA BİR İLK

Öte yandan petrol krizi sonrası Rusya'da döviz önlemi aldı. Rusya Merkez Bankası, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle iç piyasada döviz satımına başlanacağını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, petrol piyasalarında yaşanan "kayda değer değişimler" nedeniyle piyasalardaki dalgalanmaları önlemek için bugünden itibaren iç piyasada döviz satımına başlanacağı belirtildi. Böylece Rusya Merkez Bankası, 5 yıldır ilk kez döviz satışı yoluna gitti.

SUUDİLER PETROL ÜRETİMİ ARTIŞINA GİDECEK

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Saudi Aramco, Rusya ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) arasında petrol konusunda işbirliğinin sona ermesinin ardından petrol arzını artıracağını duyurdu. Aramco CEO'su Emin Nasser, Nisan ayında maksimum kapasiteyle 300 bin varil/gün üzerinde petrol tedarik edeceklerini açıkladı. Böylece şirketin günlük üretimi 12,3 milyon varile ulaşacak. Üretimin artması nedeniyle petrol fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.