Trump: Suriye'de Kürtleri Vurursa, Türkiye'yi Ekonomik Yıkıma Uğratırız

ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye karşı küstah bir tehdit geldi. Trump, Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını söyledi.

"KÜRTLERİ VURURSA, TÜRKİYE'Yİ EKONOMİK YIKIMA UĞRATIRIZ"

Trump, "Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 20 millik (32 kilometre) bir güvenli bölge oluşturacaklarını söyledi. Trump, aynı zamanda Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemediklerini söyledi.

"ÇOK SERT ŞEKİLDE VURUYORUZ"

Twitter'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı "Suriye'den çok geç kalmış çekilmeye başlarken, DEAŞ'ın bölgesel halifeliğinden geriye kalan çok az şeyi de, bir çok yönden sert bir şekilde vuruyoruz. Yeniden toparlanırlarsa, yakındaki mevcut üslerimizden yeniden saldıracağız." ifadelerini kullandı.

KÜSTAHÇA İFADELERE YER VERDİ

Trump, "Kürtler'i vurmaları halinde Türkiye'yi ekonomik açıdan çökerteceğiz. 20 millik bir güvenli bölge yaratacağız ve aynı şekilde Kürtler'in Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz. ABD'nin uzun vadeli Suriye'de DEAŞ'ı yok etmesi politikasından en çok faydalananlar Rusya, İran ve Suriye oldu. Biz de yarar sağladık ama askerlerimizi eve getirmenin zamanı geldi. Sonu gelmeyen savaşları durdurun." ifadelerini kullandı.