Trump'ın Suriyelilerle ilgili verdiği rakamı, Erdoğan düzeltti

14.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Trump'ın Türkiye'nin Suriyeliler için harcadığını para miktarını 4 milyar dolar açıklamasıyla, Erdoğan hemen müdahale edip, "Kırk milyar" dedi. O anlar ise kameraya yansıdı.

ERDOĞAN: 4 DEĞİL, 40 MİLYAR DOLAR

Trump, Türkiye'nin Suriyelilerle ilgili harcamalarının 4 milyar dolar olduğunu söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahale edip "Kırk" diyerek düzeltti. Erdoğan'ın, Donald Trump'ın cevabını düzelttiği anlar kameralara yansıdı.

AVRUPA ŞU ANA KADAR 3 MİLYAR DOLAR KATKIDA BULUNDU

Trump, bir basın mensubunun, "Suriyelilerin vatanlarına dönme konusunu Avrupalı liderlerle görüşme şansını buldunuz mu?" sorusuna, "Türkiye'nin cebinden çok fazla para çıkıyor. 4 milyar doların üstünde... 4 milyar... Ne kadar? 40 mı? Ben de öyle söylemiştim. Türkiye çok fazla harcadı. Diğerlerinden de duydum ve bu çok büyük bir miktar. Avrupa şu ana kadar 3 milyar katkıda bulundu. Bu insanlar bırakılsa Avrupa'nın içinden geçerek ilerlerler. Bu da Avrupa'ya hasar verir. Avrupa'yla görüştüm. Fransa, İngiltere ve Almanya'dan DEAŞ'lılar çıktı. Sordum onlara 'bu kişileri geri almak ister misiniz' diye. Onlar da 'hayır' dediler. Adil değil tabii. Türkiye kaçmış olan herkesi tekrar yakaladı. Ben Orta Doğu konusuna eğildim, 1 ay öncesi itibarıyla yüzde 100 oranında DEAŞ'ı etkisiz hale getirebildik. Bağdadi konusunda attığımız adım, kendisi lideriydi. İki numaralı kişiyi de aynı şekilde, şu anda üçüncünün peşindeyiz, Türkiye bu mücadelede bize çok yardımcı oldu" cevabını verdi.

KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ikili görüşmesi sonrası basın açıklaması düzenledi. Konuşmasına Trump ve eşi Melania Trump'a misafirperverlikleri için teşekkürlerini ileterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile gündemlerinde yer alan konulara ilişkin kapsamlı ve samimi görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

DEAŞ'LA MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin derinleştirilmesi konularında hemfikiriz. Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. Sayın Başkan'la milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik. DEAŞ'a karşı ortak mücadelemizin sürdürülmesinin önemine değindik. Bilindiği gibi özellikle Bağdadi'nin ölümünden sonraki süreçte de bizler gerek cezaevlerinden Suriye tarafında kaçmaya çalışan gerek ülkemizde şu anda 2 bin 200 civarında DEAŞ'lı elimizde tutuklu veya mahkumdur." değerlendirmesinde bulundu.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terörle mücadelede yeni ve önemli bir adım attığını vurgulayan Erdoğan, "Ülkemiz bu harekatla PKK/YPG'nin Suriye'deki ayrılıkçı gündemine ağır darbe vurmuştur. 17 Ekim mutabakatımızla Suriye'de iş birliğimizin geliştirilmesi için önemli bir fırsat yakaladığımızı düşünüyoruz." dedi. Terör örgütü PKK/YPG'nin bu mutabakatı bozmak için Türk askerlerini ve sivilleri hedef alan provokatif saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 24 saat içinde terör örgütü tarafından 19 taciz ve saldırı gerçekleştirildiğini dile getirdi.