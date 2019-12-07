: Trump, Dünya Bankası'na "Çin'e para vermeyi durdurun" çağrısı yaptı

07.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:25

Dünya Bankası'nın Perşembe günü 2025'e kadar Çin'e, yıllık düşük faizli 1 ila 1,5 milyar dolar arasında kredi verilmesi kararını onaylamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, küplere bindi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Dünya Bankası'na seslenerek,"Çin'e borç para vermeyi durdurun" dedi.

"ÇİN'İN ÇOK PARASI VAR"

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Neden Dünya Bankası, Çin'e kredi veriyor? Nasıl buna imkan veriliyor? Çin'in çok parası var, olmasa bile onlar bunu yaratır, krediyi durdurun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dünya Bankası, son beş yıllık dönemde Çin'e senelik ortalama 1,8 milyar dolar kredi vermişti. Banka, Perşembe günü Çin'in durumunun artık düzeldiği gerekçesiyle bu kredi miktarını düşürmüştü. Dünya Bankası, Çin'e yıllık 1 ila 1,5 milyar dolar arasında kredi vermeyi onaylamıştı.

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