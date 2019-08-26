TRT, Süper Lig maç özetlerini yayınlayacak mı? Ersin Düzen'den beIN Sports'a tepki

Deneyimli sunucu Ersin Düzen, Süper Lig maç özetlerinin TRT'de neden yayınlanmadığını açıkladı. Düzen, beIN Sports'un kulüplerden indirim almasına rağmen özet görüntüler için geçen sezonun 2 katı ücret talep ettiğini ve bu yüzden henüz anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

26.08.2019 17:14
TRT, Süper Lig maç özetlerini yayınlayacak mı? Ersin Düzen'den beIN Sports'a tepki

Süper Lig Cemil Usta 2019-2020 sezonunda 2. hafta geride kalırken, TRT'nin özet görüntüleri yayınlayıp yayınlamayacağı merak konusu oldu.

TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programının sunucusu Ersin Düzen, TRT'nin Süper Lig maçlarının özet görüntülerini neden yayınlamadığı ile ilgili açıklama yaptı.

2 KATI ÜCRET TALEBİ

Ersin Düzen, canlı yayında yaptığı açıklamada, beIN Sports'un TRT'den geçen yıl özet görüntüler için istediği ücretin iki katını talep ettiğini, bu nedenle henüz anlaşma sağlanamadığını söyledi.

Düzen, beIN Sports'un Süper Lig kulüplerinden indirim aldığı halde, özet görüntüler için iki kat ücret talebine de tepki gösterdi.

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YORUMLAR (5)

  • FENERESYON:
    bu sene hiç maç izlemedim izlemiyecem lig başlamadan herkes bilir dandikbahçeyi şampıyon yapmak için uğraşıyorlar şaka gibi bir lig var
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  • SUAT TRABZON:
    Özet görüntüyü 5 saat etüt ediyorsunuz. Vericen parasını alıcan. Sabah akşam FB GS BJK
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  • ASDASA:
    zaten futbol futbol değil türkiyede, neden takip edilir insanlar tarafından anlamış değilim, git ingiltire ligi izle daha iyi, adamlar şiir gibi oynuyor, bizimkiler zevksiz bamgüm top koşuyor, en güzeli izlememek, zaten pahalı pahalı paket satıyorlar bide
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