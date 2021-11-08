TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak miktar

Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkan Erdoğan, faturalarda yeni döneme geçileceğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarına göre, Kaibene'de elektrik faturalarına yansıtan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerine dair değişiklik kararı alındı.

FATURALARA YÜZDE 3 İNDİRİM GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde faturalarda TRT payı ve enerji fonu kesintisi olmayacağını duyurdu. Buna göre faturalarda yüzde 3 oranında indirim olması planlanıyor.

100 LİRALIK FATURADA 3,25 LİRA FARK EDECEK

2020 yılında TRT, tüm hanelerdeki elektrik faturalarından 1 milyar TL'lik kaynak sağlamıştı. Her iki kesintinin sona ermesiyle vatandaş her 100 TL'lik bir elektrik tüketim bedeli üzerinde 3.25 TL daha az ödeyecek.

TRT PAYI NE KADAR?

3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11. maddesinde belirtildiği üzere, aylık elektrik tüketim bedelinin %2'si TRT payıdır.

ENERJİ FONU KESİNTİSİ NE KADAR?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı olup, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedel olarak adlandırılıyor.

ELEKTRİK ENERJİ FONU NEDİR?

Elektrik altyapısını iyileştirmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılan çalışmalara aktarılan bedel olarak adlandırılıyor.

ELEKTRİK FATURASI TRT PAYI NEDİR?

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereği, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun giderlerinin karşılanabilmesi için aktarılan bedel olarak karşımıza çıkıyor.

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