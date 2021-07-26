TRT ekranlarında büyük hata! En çok gol kralı olan futbolcu sorusuna verilen yanlış cevap, doğru kabul edildi
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TRT ekranlarında büyük hata! En çok gol kralı olan futbolcu sorusuna verilen yanlış cevap, doğru kabul edildi

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TRT 1 ekranlarında yayımlanan 3'te3 adlı yarışma programında görülmemiş bir hataya imza atıldı. Yarışmacının, "Bugünkü adı 'Süper Lig' olan Türkiye Futbol Ligi'nde, gol krallığı unvanını en çok kazanan futbolcu kimdir?" sorusuna verdiği Tanju Çolak cevabı doğru kabul edildi. Ancak Türkiye'de en fazla gol krallığı unvanına sahip futbolcu 6 kez ile Metin Oktay. Tanju Çolak ise 5 kez gol kralı olarak Metin Oktay'ın ardından 2. sırada bulunuyor.

TRT 1 ekranlarında yayımlanan 3'te 3 adlı yarışma programında, yarışmacının verdiği yanlış cevap doğru kabul edildi.

EN FAZLA GOL KRALI OLAN İSİM METİN OKTAY

Yarışmacıya, "Bugünkü adı 'Süper Lig' olan Türkiye Futbol Ligi'nde, gol krallığı unvanını en çok kazanan futbolcu kimdir?" sorusu yöneltildi ve Tanju Çolak, Lefter ve Metin Oktay şıkları sunuldu. Bu şıklar arasından Tanju Çolak'ı seçen yarışmacının bu cevabı doğru kabul edildi. Ancak en fazla gol kralı olan isim 6 kez ile Metin Oktay. Tanju Çolak ise 5 kez gol kralı olarak Metin Oktay'ın ardından 2. sırada bulunuyor.

TRT ekranlarında büyük hata! En çok gol kralı olan futbolcu sorusuna verilen yanlış cevap, doğru kabul edildi
TRT ekranlarında büyük hata! En çok gol kralı olan futbolcu sorusuna verilen yanlış cevap, doğru kabul edildi
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