TRT ekranlarında büyük hata! En çok gol kralı olan futbolcu sorusuna verilen yanlış cevap, doğru kabul edildi

TRT 1 ekranlarında yayımlanan 3'te3 adlı yarışma programında görülmemiş bir hataya imza atıldı. Yarışmacının, "Bugünkü adı 'Süper Lig' olan Türkiye Futbol Ligi'nde, gol krallığı unvanını en çok kazanan futbolcu kimdir?" sorusuna verdiği Tanju Çolak cevabı doğru kabul edildi. Ancak Türkiye'de en fazla gol krallığı unvanına sahip futbolcu 6 kez ile Metin Oktay. Tanju Çolak ise 5 kez gol kralı olarak Metin Oktay'ın ardından 2. sırada bulunuyor.