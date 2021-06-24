TRT 1 günün maçları! Euro 2020 24 Haziran Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta?
TRT 1 günün maçları neler merak ediliyor. Euro 2020 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Grup maçları halen devam etmektedir. Euro 2020 'de günlük ortalama 2 maç yapılıyor. Gruplar sona erdiğinde çeyrek final ve ardından yarı final maçları oynanacak. Peki 24 Haziran bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacaktır?
Avrupa Kupası Şampiyonası kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grup maçları oynanacak. Peki 24 Haziran Perşembe Euro 2020 maçları nelerdir? Bugün hangi maçlar oynanıyor? Bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLADI NE ZAMAN BİTECEK?
Euro 2020 turnuvası 11 Haziran Pazartesi günü başlamıştı. Turnuva 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Yani, Euro 2020 turnuva tarihleri 11 Haziran-11 Temmuz arasındadır.
24 HAZİRAN PERŞEMBE EURO 2020 GÜNÜN MAÇLARI NELERDİR?
Bugün TRT'de maç olmayacak. Euro 2020 grup maçları sona erdi. 2 günlük ara verildi. 2. tur ilk maçı 26 Haziran Cumartesi tarihinde başlayacaktır.
GÜNÜN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Euro 2020 maçlarını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
GÜNÜN MAÇLARI SAAT KAÇTA?
Bugün TRT 1'de Euro 2020 maçı olmayacak. Euro 2020 grup maçları tamamlandığı için bugün maç yok. Seksenler dizisi olacak.