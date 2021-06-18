TRT 1 günün maçları! Euro 2020 18 Haziran Cuma bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta?
TRT 1 günün maçları neler merak ediliyor. Euro 2020 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Grup maçları halen devam etmektedir. Euro 2020 'de günlük ortalama 3 maç yapılıyor. Gruplar sona erdiğinde çeyrek final ve ardından yarı final maçları oynanacak. Peki 18 Haziran bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacaktır?
Avrupa Kupası Şampiyonası kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grup maçları oynanacak. Peki 18 Haziran Cuma Euro 2020 maçları nelerdir? Bugün hangi maçlar oynanıyor? Bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLADI NE ZAMAN BİTECEK?
Euro 2020 turnuvası 11 Haziran Cuma günü başlamıştı. Turnuva 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Yani, Euro 2020 turnuva tarihleri 11 Haziran-11 Temmuz arasındadır.
18 HAZİRAN CUMA EURO 2020 GÜNÜN MAÇLARI NELERDİR?
Bugün 3 maç (üç maç) oynanacak. Günün maçları şu şekilde:
- İsveç - Slovakya
- Hırvatistan - Çekya (Çek Cumhuriyeti)
- İngiltere - İskoçya
GÜNÜN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Euro 2020 maçlarını TRT 1 ekranlarından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
GÜNÜN MAÇLARI SAAT KAÇTA?
İsveç - Slovakya maçı 18 Haziran Cuma saat 16:00'da
Hırvatistan - Çekya (Çek Cumhuriyeti) maçı 18 Haziran Cuma saat 19:00'da
İngiltere - İskoçya maçı 18 Haziran Cuma saat 22:00'da