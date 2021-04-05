Tron Coin Yorum, Ripple Coin Yorum, Holo Coin Yorum: 05 Nisan

05 Nisan Tron Coin Yorum, Ripple Coin Yorum, Holo Coin Yorum: Kripto para piyasası, yüksek dalgalanmanın uzun vadede dijital varlığın fiyatını etkilediğini görüyor. Bu dalgalanma, fiyatı son birkaç gün içinde güçlü bir değer artışına tanık olduğu için, Tron [TRX], Ripple (XRP), HOT (Holochain) altcoin piyasasında görüldü.

TRON COİN YORUM

Kripto para piyasası, yüksek dalgalanmanın uzun vadede dijital varlığın fiyatını etkilediğini görüyor. Bu dalgalanma, fiyatı son birkaç gün içinde güçlü bir değer artışına tanık olduğu için, Tron [TRX] altcoin piyasasında görüldü.

Veriler, dört gün içinde 0,0629 $ 'dan 0,1209 $' a yükselişin% 92'lik bir artış olduğunu gösterdi. Basım anında TRX, 8.44 milyar dolarlık piyasa değeri ile 0.1150 dolar değerindeydi.

Tron'un grafiği, ani bir yükselişe dikkat çekmeden ve çeşitli direnç seviyelerini geçmeden önce dijital varlığın uzun bir süre 0,0473 $ fiyat seviyesine yakın işlem gördüğüne dikkat çekiyordu.

Yazının yazıldığı sırada ralli hala devam ediyordu ve piyasa kısa vadeli bir düzeltmeye hazırlanıyor olabilir.

Muhakeme

Piyasadaki yüksek oynaklık, Bollinger Bantlarının farklılaşmasıyla belirtildi. Bantlar birbirinden çok uzaktayken, sinyal hattı ve 50 hareketli ortalama fiyat çubuklarının altında kaldı. Bu, güçlü bir yükseliş piyasasının işaretiydi. Ancak, bu değer yeterince test edilmediğinden, fiyat tersine dönebilir.

Göreceli Güç Endeksi [RSI] Mart ayı boyunca dengeye yakın kalmıştı, ancak ayın sonunda daha fazla alıcı piyasaya adım attı. Bu, dijital varlığı aşırı alım bölgesine yaklaştırdı, ancak bir düzeltme piyasayı istikrara kavuşturdu. Bununla birlikte, şu anda, TRX aşırı alım bölgesinin çok üzerindeydi ve bu, yaklaşmakta olan bir düzeltmenin güçlü bir işaretiydi.

Önemli seviyeler

Giriş seviyesi: 0,1089 $

Kar alma: 0,0816 $

Durdurma seviyesi: 0,1221 $

Ödül Riski: 2,08

Sonuç

Şu anda, TRX pazarı alıcılarla aşırı derecede doymuştu. Tüccarlar, fiyatın bir fiyat düzeltmesine dayanması durumunda kısa pozisyonlar oluşturmak isteyebilir.

XRP COİN YORUM

Geçtiğimiz birkaç gün, çoğu önemli fiyat hareketlerini gösteremediğinden, daha büyük altcoinler için biraz durgun geçti. Durum son 24 saatte nispeten benzer.

Ethereum 2.000 $ 'ın biraz üzerinde kaldı, Binance Coin hala 340 $' ın altında, Polkadot (% -3) 42 $ 'a düştü ve Cardano 1.20 $ civarında duruyor. Öte yandan, Uniswap, Litecoin ve Chainlink küçük kazançlar gösterdi.

Ancak Ripple, ilk on altcoin'den daha iyi performans gösterdi. Ödeme işlemcisinin yerel dijital jetonu XRP, kabaca% 17 artışla 0,68 doların üzerine çıktı. Bu, varlığın Şubat ayının başından bu yana kısaca 0,70 $ 'ın üzerine pompaladığı en yüksek fiyat etiketidir.

Biraz beklendiği gibi, düşük ve orta büyüklükteki altcoinler daha da dalgalanıyor. WazirX, bir günde% 220'lik muazzam bir artışla ve haftada% 1.000'in üzerinde bir artışla 5,50 dolara çıkıyor.

BitTorrent, günlük% 60 artış ve haftalık% 250 artışla 0.0.12 $ 'a yükseldi. Yığınlar (% 55), Flow (% 36), TRON (% 20), Dent (% 20), OMG Network (% 19), Zilliqa (% 17), Siacoin (% 15) ve Holo (% 14) Sonraki.

Hızla yükselen düşük alt alts, kripto piyasasının 1,9 trilyon doların üzerinde kalmasına yardımcı oldu.

57K Dolarda Bitcoin Mücadelesi, Hakimiyeti Düşürüldü

Birincil kripto para birimi, 60.000 doları aşmak için defalarca başarısız oldu. CryptoPotato tarafından daha önce bildirildiği gibi, Bitcoin bu tür birkaç girişim başlattı, ancak şu ana kadar bir sonuç alamadı .

Sonuncusu, BTC'nin bu dik fiyat düşüşünden henüz kurtulamadığı için varlığı 3.500 $ düşürdü. Son 24 saatte, bitcoin günlük 58.500 $ 'a yükseldi, ancak tekrar düştü ve şu anda 57.000 $' ın üzerinde kalmaya çalışıyor.

BTC'nin kararsızlığı altlara piyasa üzerindeki hakimiyetini daha da azaltma fırsatı verdi . CoinMarketCap'e göre, bitcoin'in piyasa kapitalizasyonunu diğer tüm kripto varlıklarıyla karşılaştıran metrik % 56'ya düştü. Sadece birkaç hafta önce, % 60'ın oldukça üzerindeydi.

HOLO COİN YORUM

Holochain (HOT) fiyatı 13 Mart tarihinden itibaren inanılmaz bir boğa koşusuna tanık oldu. HOT fiyatı bu tarihten itibaren agresif bir şekilde yukarı yönlü harekete başladı. HOT 13 Mart tarihinde 0.0028 dolar seviyesinden %1000'e yakın artışla şu anki seviyesi 0.028 dolara tırmandı. HOT, analistlerin de öngöremediği yükselişler kaydetti.

Holo fiyatının ateşi kendi Blockchain ağının ABD'de resmen patent almasıyla körüklendi. Diğer Blockchain ağlarından ayrılan yapısı ile öne çıkan Holochain'i, fikir birliği mekanizmalarını işlemek için eşlar arası ağ kullanan merkezsiz bir uygulama platformu olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca HOT, ülkemizde de yoğun ilgi gören kripto para birimleri arasında yer alıyor. HOT, 5 milyar dolara yaklaşan piyasa değeri ile 28. en büyük kripto para birimi olarak işlem görüyor.

HOT, yükseliş trendini koruyor. RSI, aşırım alım bölgesinin hemen altında işlem görüyor. MACD çizgisi boğa koşusunu destekliyor. Teknik göstergeler kısa vadede yükseliş trendini korurken, analistler HOT için herhangi bir öngörüde bulunamıyor. HOT fiyatındaki yükselişin ardından bir fiyat düzeltmesi bekleyen uzmanlar, fiyatın aşırı ısındığını belirtiyor. Buna rağmen HOT, grafikleri ve direnç noktalarını altüst ediyor. HOT, farklı ağ yapısı ve yoğun yatırımcı ilgisiyle uzun vadede güçlü senaryolar oluşturuyor. Holochain ekibi yakın tarihte bir toplantı düzenleyecek. Buna göre Holochain'in olası güncellemeleri masaya yatırılacak. Bu dönemin olumlu geçmesi ve devamındaki benimsenme ile birlikte HOT fiyatı rekorlarına devam edebilir.