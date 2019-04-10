Triko ve Hazır Giyim Sektör Toplantısı Yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, triko ve hazır giyim sektör temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sektörün önemini belirtti.

Katılımcılara yeni istihdam seferberliği hakkında bilgiler veren Ünverdi, herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimciler için çok önemli bir destek getirildiğini vurgulayarak, "Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş, ya da azalmışsa, çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, 'Düzenini bozma, istihdamı koru." ifadelerini kullandı.

Teşviklerden sonuna kadar yararlanılmasını isteyen Ünverdi, "Yine bu konularda da sizlere bilgi vermek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. GSO sizlerin sorunlarını çözmek için var. Bizler sizin için varız. Odamızda yapılan sektör toplantılarına, meclis toplantılarına katılıp, sorunlarınızı dile getirmenizi istiyoruz. Siz, sorunları dile getirin, biz de sorunlarınıza çözüm üretelim." açıklamasında bulundu.

Toplantıda ayrıca, istihdam seferberliği kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan nitelikli eleman arayışı için işverenlere katkı sağlayacak Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) Projesi hakkında bilgiler verildi.

Kaynak: AA