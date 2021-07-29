Tribünlerin ıslıkladığı Ömer Bayram'a bir darbe de yorumcu Sneijder'den geldi
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Tribünlerin ıslıkladığı Ömer Bayram'a bir darbe de yorumcu Sneijder'den geldi

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Hollanda'da yorumculuk yapan Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında gösterilen Wesley Sneijder, PSV maçı hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Tribünlerin ıslıkladığı Ömer Bayram, Sneijder'den de eleştiri aldı. Sneijder, "Van Aanholt ilk tercih olacaktır. Tribünler ıslıkladı. Ömer takımdan ayrılır mı bilmiyorum ama oyundan alındı. Problemlerin bazıları o pozisyondan kaynaklanıyor" dedi.

Aslan'ın PSV Eindhoven'a 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçın ardından Hollanda'da yorumculuk yapan Wesley Sneijder çarpıcı yorumlarda bulundu.

İşte Sneijder'in dikkat çeken o ifadeleri:

"İKİ TARAF İÇİN DE İYİ"

"Galatasaray'a transferi Van Aanholt için iyi. Aynı zaman da Galatasaray için de iyi bir transfer.

Tribünlerin ıslıkladığı Ömer Bayram'a bir darbe de yorumculuk yapan Sneijder vurdu

"PROBLEMLER SOL BEKTE"

Problemlerin bazıları o pozisyondan kaynaklanıyor. Bence Galatasaray için iyi bir takviye.

"ONU SAHADA GÖRMEYİZ"

Ömer Bayram 2. yarı boyunca ıslıklandı. Onu tekrar sahada göreceğimizi sanmıyorum.

Tribünlerin ıslıkladığı Ömer Bayram'a bir darbe de yorumculuk yapan Sneijder vurdu

"YERİNİ KAYBEDER"

Takımdan ayrılır mı bilmiyorum ama hemen oyundan alındı. Van Aanholt ilk tercih olacaktır, sol bekte 2. tercih olabilir.

"ÇOK MUTLU OLACAK"

Van Aanholt'un bu takımda oynamak için yeterli kalitesi var. Tecrübesi var, Hollanda Milli Takımı'nda oynuyor ve Galatasaray'a çok mutlu olacak."

Tribünlerin ıslıkladığı Ömer Bayram'a bir darbe de yorumcu Sneijder'den geldi
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