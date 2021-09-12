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Tribünden aşağıya düşen kedinin mucize şekilde hayatta kalması seyircileri sevince boğdu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

ABD'de Hard Rock Stadyumu'ndaki Amerikan futbolu maçında yüreklerin ağza geldiği bir olay yaşandı. Bir taraftarın sahibi olduğu tahmin edilen kedi, yüksek tribünden aşağıya düştü. Kedinin yaşadığını öğrenen seyirciler, sevinç çığlığı attı.

Hard Rock Stadyumu'nndaki Amerikan futbolu maçında bir kedinin verdiği yaşam savaşı, önce korku ardından sevinç duyguları yaşattı. Yüksek tribünde dengesi bozulan kedi, yukarıya tırmanmaya çalıştı. Ancak başarısız olunca aşağıya düştü.

Tribünden aşağıya düşen kedinin mucize şekilde hayatta kalması seyircileri sevince boğdu

"YAŞIYOR MERAK ETMEYİN"

Ancak kötü haber gelmedi. Taraftarlar düşeceği yerde kalabalık oluşturdu ve kediyi kurtardı. Kedinin hayatta kalmasıyla statta sevinç çığlıkları yükseldi.

Tribünden aşağıya düşen kedinin mucize şekilde hayatta kalması seyircileri sevince boğdu
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber: Tribünden aşağıya düşen kedinin mucize şekilde hayatta kalması seyircileri sevince boğdu - Haberler Spor
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