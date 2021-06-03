Trent Alexander-Arnold, İngiltere'nin EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı

İngiltere'nin Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında uyluk kemiğinden sakatlanan Trent Alexander-Arnold, EURO 2020'de forma giyemeyecek. Liverpoollu yıldızın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İngiltere'nin geçen gün Avusturya'yı 1-0 yendiği hazırlık maçında Trent Alexander-Arnold sakatlanarak maça devam edememişti. Genç yıldızdan, İngilizlere kötü haber geldi.

4-6 HAFTA YOK

22 yaşındaki futbolcunun 4 ila 6 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Uyluk sakatlığı geçiren Arnold, böylece EURO 2020'de forma giyemeyecek. Çekya, Hırvatistan ve İskoçya ile aynı grupta yer alan İngiltere, turnuvadaki ilk maçını 13 Haziran'da Hırvatistan ile oynayacak.