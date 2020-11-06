Trendyol indirim günleri 2020: Trendyol indirimleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürüyor? Trendyol indirimleri ne zaman bitecek?
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Trendyol indirim günleri 2020: Trendyol indirimleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürüyor? Trendyol indirimleri ne zaman bitecek?

06.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:51
Trendyol indirim günleri 2020: Trendyol indirimleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürüyor? Trendyol indirimleri ne zaman bitecek?

Trendyol indirim günlerini bekleyen tüketiciler, efsane indirim günlerini araştırıyor. Türkiye'nin moda sektöründe öndemli alışveriş siteelrindne olan Trendyol, her yıl olduğu gibi büyük indirim günlerini duyurdu. Trendyol indirim tarihleri...

Geniş kitleye sahip olan Trendyol, dönem dönem çeşitli ürünlerde kampanyalar ve indirimler başlatsa da, yılın belli dönemlerinde indirim günleri düzenliyor. Aksesuar, giyim, kozmetik, elektronk, ev dekorasyon gibi tüm ürünlerde indirimlerle kullanıcıların ilgisini çekiyor. İşte, 2020 Trendyol Kasım indirimleri.

TRENDYOL İNDİRİM GÜNLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Kısa sürede büyük kitleye ulaşan Trendyol, yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirdiği indirimlerle tüketicilerin dikkatini çekiyor. 2020 yılı Trendyol indirimlerini de ilan eden site, 9 - 12 Kasım'da süper indirimlerle kullanıcılara hizmet verecek. Böylece 9-10-11-12 Kasım tarihlerinde toplam 4 gün, uygun fiyata alışveriş yapma fırsatı sunacak.

HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM OLACAK?

Trendyol, birçok ürünü hızlı ve uygun fiyata vatandaşlara sunuyor. 9 - 12 Kasım Trendyol süper indirim günleri kapsamında da yine her çeşit ürünü tüketicilere açıyor. Cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, küçük ev aletleri gibi elektronik ve teknoloji ürünlerinde, mobilya, dekorasyon gibi ürünlerde, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, giyim ürünlerinde, saat başta olmak üzere pek çok aksesuar ürününde, süpermarket ürünlerinde, spor giyiminde farklı oranlarda indirimler gerçekleştirilecek.

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