Transferin hızlı takımı Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya da formayı giydiriyor
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Transferin hızlı takımı Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya da formayı giydiriyor

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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Salih Uçan, Kenan Karaman ve Mehmet Topal'ı kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar'da sıra şimdi Bruma'ya geldi. Bruma için PSV Eindhoven'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Oyuncu da Beşiktaş'ın şartlarını kabul etti. Transferin olumlu sonuçlanma ihtimali çok kuvvetli görülüyor.

Bonservisi PSV Eindhoven'de olan 26 yaşındaki oyuncu için Hollanda kulübü ile görüşmelere başladı.

Siyah-Beyazlılar, kulübü ile sözleşmesi 2023'te tamamlanacak Bruma'yı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

BRUMA 'TAMAM' DEDİ

Bruma, Beşiktaş'ın tüm şartlarını kabul etti. Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuda hiçbir sıkıntı yaşamadı. PSV'nin de zorluk çıkartması beklenmiyor.

Transferin hızlı takımı Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya da formayı giydiriyor

OLYMPİAKOS'TA İYİ İŞLER YAPTI

Geçen sezon Yunanistan'ın Olimpiyakos takımında kiralık olarak forma giyen Bruma, 34 maçta 9 gol attı, 2 asist yaptı.

2013-2017 yılları arasında 3 sezon Galatasaray forması giyen Portekizli oyuncu, 2017-2018 sezonu öncesi Almanya'nın Red Bull Leipzig takımına transfer olmuştu.

Transferin hızlı takımı Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya da formayı giydiriyor
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