Transferin hızlı takımı Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya da formayı giydiriyor

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Salih Uçan, Kenan Karaman ve Mehmet Topal'ı kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar'da sıra şimdi Bruma'ya geldi. Bruma için PSV Eindhoven'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Oyuncu da Beşiktaş'ın şartlarını kabul etti. Transferin olumlu sonuçlanma ihtimali çok kuvvetli görülüyor.