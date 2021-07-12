Transferin hızlı takımı Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya da formayı giydiriyor
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Salih Uçan, Kenan Karaman ve Mehmet Topal'ı kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar'da sıra şimdi Bruma'ya geldi. Bruma için PSV Eindhoven'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Oyuncu da Beşiktaş'ın şartlarını kabul etti. Transferin olumlu sonuçlanma ihtimali çok kuvvetli görülüyor.
Bonservisi PSV Eindhoven'de olan 26 yaşındaki oyuncu için Hollanda kulübü ile görüşmelere başladı.
Siyah-Beyazlılar, kulübü ile sözleşmesi 2023'te tamamlanacak Bruma'yı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
BRUMA 'TAMAM' DEDİ
Bruma, Beşiktaş'ın tüm şartlarını kabul etti. Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuda hiçbir sıkıntı yaşamadı. PSV'nin de zorluk çıkartması beklenmiyor.
OLYMPİAKOS'TA İYİ İŞLER YAPTI
Geçen sezon Yunanistan'ın Olimpiyakos takımında kiralık olarak forma giyen Bruma, 34 maçta 9 gol attı, 2 asist yaptı.
2013-2017 yılları arasında 3 sezon Galatasaray forması giyen Portekizli oyuncu, 2017-2018 sezonu öncesi Almanya'nın Red Bull Leipzig takımına transfer olmuştu.