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Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki transfer hareketliliği hız kazanırken siyah beyazlı ekip, Fenerbahçe'ye geri dönmesi beklenen Caner Erkin'e karşılık Fenerbahçe'den Alper Potuk'u listesine aldı.

02.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:57

Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki transfer hareketliliği dikkat çekiyor. Sezon sonunda takımdan ayrılması ve Fenerbahçe'ye geri dönmesi beklenen Caner Erkin'e karşılık Beşiktaş da sarı-lacivertli ekipten Alper Potuk'a talip oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre siyah-beyazlı ekip, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen 29 yaşındaki oyuncuyu listesine aldı.


SERBEST KALABİLİR

Sarı-lacivertlilerde sezonun ikinci yarısında TFF'ye bildirilen 28 kişilik listeye dahil edilmeyen oyuncunun sezon sonunda serbest kalması bekleniyor. Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcunun serbest kalması durumunda oyuncuya bonservis bedeli ödemeyecek ve Alper'le sözleşme imzalayacak.

ETKİSİZ PERFORMANS

2013 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 maçta gol ve asist katkısı üretemedi. Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Alper'in güncel piyasa değeri ise 475 bin euro.

Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Haber Yorumları (5)
Ş.Ş: Yalan haberdir. bu adamı bjk almaz. . . . . alper futbol oynamak isteseydi başka takıma giderdi. yattığı yerden para kazanmasını seven futbolcular. . .
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KARTAL: TOLGAY ARSLANDAN KURTULDUK DEDİK. FENERBAHÇEDE 2 SENE BOYUNCA TOP OYNAMAMIŞ ADAM ALINIR MI. . . . .
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NİRVANA: Fb de oynayamayan bir oyuncuyu Beşiktaş niye alsın ? Bunlar palavra haberler . .
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