HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Transferde en avantajlı kulüp Galatasaray

17 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulduEn fazla kazanan FalcaoEmre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan tamamLerma transferi zor, Seri soru işaretiBelhanda, Babel ve Linnes, maaşları sebebiyle gönderilmek isteniyorSerhan TÜRK / - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından...

Transferde en avantajlı kulüp Galatasaray
05.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:15

17 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtuldu

En fazla kazanan Falcao

Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan tamamLerma transferi zor, Seri soru işaretiBelhanda, Babel ve Linnes, maaşları sebebiyle gönderilmek isteniyor

Serhan TÜRK/ - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından harcama limitlerinin açıklanmasıyla birlikte en avantajlı kulüp Galatasaray oldu. Yeni sezon öncesi takımdaki eksikleri tamamlayarak hazırlıklarını sürdürmek isteyen sarı kırmızılılar, transfer çalışmalarına hız verdi.Bu sezon özellikle pandemi süreci sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de taraftarlarına büyük üzüntü yaşayan ve birçok sakatlıkla uğraşan Galatasaray, yeni sezona eksiklerini tamamlayarak başlamak istiyor. Tüm Süper Lig kulüpleri gibi TFF'nin açıklayacağı harcama limitlerini bekleyen sarı kırmızılılar, açıklanan 429 milyon TL'lik harcama limitiyle en avantajlı kulüp durumunda. Toplam oyuncu maaş maliyetinin yıllık 35 milyon 167 bin Euro olduğu Galatasaray'da 429 milyon TL'lik harcama limiti ile (Güncel kur ile yaklaşık 52,5 milyon Euro) hareket alanının oldukça iyi olduğu göze çarpıyor. Onyekuru, Mariano, Maicon, Nagatomo, Andone, Donk, Seri, Selçuk ve Lemina'nın ayrılmasıyla yaklaşık 17 milyon Euro'luk maaş yükünü azaltan Galatasaray, mevcut kadroda eksik bölgelere takviyeler yaparak yeni sezona hazır hale gelmeyi planlıyor. Ayrıca Galatasaray'da takımdan gönderilmesi beklenen oyuncuların takımdan gitmesiyle de transfer rotasını belirlemesi bekleniyor.EN FAZLA KAZANAN FALCAOSarı kırmızılı takımda en fazla kazanan oyuncu Radamel Falcao. Yıllık 5 milyon Euro'luk sözleşmesi ile göze çarpan yıldız ismi, 3,8 milyon Euro ile Feghouli, 3,5 milyon Euro ile Muslera, 3,23 milyon Euro ile de Belhanda izliyor. Takımda Emre Akbaba 1,75 milyon Euro, Linnes 1,4 milyon Euro, Saracchi 1,35 milyon Euro, Luyindama 1,05 milyon Euro, Ahmet Çalık 900 bin Euro, Şener ve Jimmy Durmaz 854 bin Euro, Marcao 850 bin Euro, Adem Büyük 488 bin Euro, Ömer Bayram 400 bin Euro, Okan Koçuk 334 bin Euro, Taylan 268 bin Euro, Sekidika ise 250 bin Euro maaş alıyor. Ayrıca kiralık olarak gönderilen ve takıma geri dönecek olan Babel'in 2,5 milyon Euro, Diagne'nin 2,35 milyon Euro, Emre Taşdemir'in 268 bin Euro, Ozornwafor'un ise 125 bin Euro'luk sözleşmeleri bulunuyor. (Oyuncuların hepsinin maaşı Euro üzerinden hesaplanmıştır.)GALATASARAY'DA TRANSFER ÇALIŞMALARITransfer çalışmaları devam eden Galatasaray'da açıklamaların da bir bir gelmesi bekleniyor. Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan'ın resmen açıklanması ve imza törenlerinin yapılması beklenirken; Omar'ın da Olimpiakos ile son Avrupa maçına çıktıktan sonra takıma katılacağı belirtildi. Emre Kılınç ve Omar'a 1,5 milyon euro maaş teklif edecek olan sarı kırmızılılar, Oğulcan için 300 bin Euro, Kerem için ise 100 bin Euro maaş ödemesi teklif etmeyi planlıyor.LERMA TRANSFERİ ZOR, SERİ SORU İŞARETİOrta saha konusunda da çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Kolombiyalı Jefferson Lerma'yı gündemine aldığı ancak bu oyuncunun transferinin zor olduğu öğrenildi. Ayrıca Seri'nin bonservisini elinde bulunduran Fulham'ın dün oynanan play-off finalinde Brentford'u mağlup ederek Premier Lig'e yükselmesinin ardından Seri'nin geleceği soru işareti olarak kaldı. Fulham Teknik Direktörü Scott Parker, yıldız futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili son kararını verecek ve bu karara göre Seri'nin Galatasaray'da devam edip etmeyeceği belli olacak.BELHANDA, BABEL VE LINNES, MAAŞLARI SEBEBİYLE GÖNDERİLMEK İSTENİYOR

Takımdan gönderilmek istenen oyuncular cephesinde de Galatasaray'ın mesaisinin fazla olması bekleniyor. Takımdan gönderilmek istenen oyuncuların başında yüksek maaşları sebebiyle Belhanda, Babel ve Linnes geliyor. Belhanda için sarı kırmızılı kulübe herhangi bir teklif gelmediği belirtilirken, Babel ve Linnes'in de teklif gelmesi halinde gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca takımda en fazla kazanan oyuncu olan Falcao'da da durum farklı değil. ABD'ye gideceği iddia edilen Falcao için de herhangi bir resmi teklif bulunmuyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Güncel
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti 3. Sayfa
Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı 3. Sayfa
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Güncel
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Magazin
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
Tekirdağ'ın tatil beldesinde bayram sonrası sahilden 500 ton çöp toplandı
Tekirdağ'ın tatil beldesinde bayram sonrası sahilden 500 ton çöp toplandı
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Harcama limitinden dert yanan Fenerbahçe'nin imdadına Vedat Muric yetişecek
Harcama limitinden dert yanan Fenerbahçe'nin imdadına Vedat Muric yetişecek
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Güne yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor
Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu
Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti
Boşanma isteğini hazmedemeyen koca, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine saldırdı
Boşanma isteğini hazmedemeyen koca, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine saldırdı
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Deniz Demir Hulusi Akar Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan Müge Anlı Sezen Aksu Mehmet Ali Erbil
Spor Jose Sosa Burak Yılmaz Nihat Özdemir Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Deprem Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Transferde en avantajlı kulüp Galatasaray - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 10:18:11. #1.15#
title