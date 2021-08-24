Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2021 Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? Ara transfer dönemi ne zaman?
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Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2021 Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? Ara transfer dönemi ne zaman?

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2021 Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? Ara transfer dönemi ne zaman?
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Türkiye'den ve dünyadan takımların transfer haberleri devam ederken diğer taraftan futbol severler transfer sezonu ne zaman bitecek araştırmaya başladı. Son transfer günü hangi gün olacak? 2021-2022 transfer sezonu kaç gün sürüyor, ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Transfer sezonu tarihleri ile ilgili bilgiler sizlerle...

Liglerin başlamasıyla birlikte transferler yavaş yavaş tamamlanıyor. Halen transfer yapılmaya devam ediliyor fakat transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı. Peki, Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2021 Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF'ye göre transfer sezonu ne zaman tamamlanacak? İşte detaylar...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK 2021?

2021 yaz dönemi transfer sezonu 8 Eylül 2021 tarihinde sonlanacaktır. Daha önceden TFF'den yapılan açıklamada 1 Eylül son tarihti. Fakat sonradan tarih 8 Eylül'e uzatıldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre transfer ve tescil dönemleri şu şekilde gerçekleşecek:

  • - 1. Transfer ve Tescil Dönemi: 17 Haziran 2021 - 8 Eylül 2021
  • - 2. Transfer ve Tescil Dönemi: 12 Ocak 2022 - 8 Şubat 2022

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ara dönem transferler ise 12 Ocak 2022 - 8 Şubat 2022 tarihleri arasındadır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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