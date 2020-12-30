Trakya Üniversitesi, Kosova'da teknopark kurulmasına öncülük edecek

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kosova'da teknopark kurulmasına öncülük edecek.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyetin ekim ayında Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Vesel Krasniqi'ye yaptığı ziyarette gündeme gelen Kosova Teknopark'ın kurulması konusunda görüşmeler başladı.

Teknoparkın kuruluş ve işleyiş faaliyetlerinde Trakya Teknopark'ın rehberlik etmesi hususlarında yapılan görüşmelerin ardından Trakya Teknopark ve Kosova heyeti ilk toplantıyı çevrim içi gerçekleştirdi.

Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir'in başkanlığında yürütülen görüşmelerde, Trakya Teknopark modeli aktarılarak Kosova'ya teknopark kazandırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıya Kosova'yı temsilen Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Genel Müdürü Kreshnik Thaqi, Bölgesel Kalkınma Bakanı Başdanışmanı Levent Buş, Ticaret ve Sanayi Bakanı Danışmanı Mert Aşıkferki ve Proje Asistanı Sindi Bilibashi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı