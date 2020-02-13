Trabzosnpor, Sörloth'a verilen 2 maç cezaya itiraz edecek
PFDK'nın Sörloth'a 2 maç cezası vermesi sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth'a verilen ceza kabul edilemez. Tahkim Kurulu'na gideceğiz. Geçmişte buna benzer Gomis ve Elmander kararları var. Böyle bir şey olamaz" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Gençlerbirliği müsabakasında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Trabzonsporlu Alexander Sörloth'a 2 maç ceza verdi.
"BU KARAR KABUL EDİLEMEZ"
Bu cezası sonrası Trabzonspor Kulübü harekete geçti. TRT Spor'a konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth 230 maçta 16 sarı kart görmüş bir futbolcu. Bu karar kabul edilemez, benim oyuncum ilk tekmede kendini yere atsa, ona tekme atan oyuncu kırmızı kart görecekti. Hemen Tahkim'e gidiyoruz. Geçmişte buna benzer Gomis ve Elmander kararları var. Böyle bir şey olamaz." açıklamasında bulundu.
Haber Videosu: Trabzosnpor, Sörloth'a verilen 2 maç cezaya itiraz edecek
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bazı taraftarların haksızlığa nasıl ahlaksızca sarılıp sahip çıktıklarını görünce iyiki TRABZONSPORLUYUMCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Ne kabul edilemez yüzsüzler verilebilecek minimum cezayı vermişler ne vereceklerdi ödül müCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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yüzsüz görmek istiyorsan aynaya bak görürsün2 1 Yayından Kaldır
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kendisine faul yapılıpta kırmızı kart gören 2 futbolcusu olan TRABZONSPOR dan başka bir takım dünyada yoktur haksızlık yapanlar YOK OLURLAR inşallahCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Tamam adamı zorladılar kırmızı karta. Amma yaptığı kabul edilemez.direkt kurmızı 2 maç ceza gayet de normalCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Merak etmeyin bir maça iner ; onuda kupada çektiği için Sivas maçında sahada olur.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Hicbir takimin taraftari degilim. Lakin mac bitmis yeniyorsunuz. Yaptigin haraket 2 mac degil en az 3 mac olmaliydi. Her tahrik etmeye bu sekilde davranirsan ceza kacinilmaz olur.Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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At gözlügüyle yorum yapmayin. Fanatikligide birakin. Yok efendim tekme yemis. Birakinda okadar maasa bir kac tekme yesin. Bunlari sagundugunuz icin her mac kirmizi kart megillisi olacak. Millet kis kiyamet 2 binlira maasa demir büküyor, cimento döküyor. Futbol koktey partisinde kagit oyunu degil. Sizin dediginiz gibi düsünürsen, küfür yedin cek silahi. Tekme yedin git vur. Sizler gibi futboldan anlamayan tarafli egriye dogru diyen zihniyetlerin yüzünden Memleket''imde spor ahlaki kalmadi.1 Yayından Kaldır
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o tekmeleri sen yeseydin kim bilir adamı vururmuydun. adam özür bile diledi. yaptığı yanlışın farkına vardı. bakalım federasyon anlıycakmı yanlışını3 2 Yayından Kaldır
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Dogru adami öldürdü itmedi2 3 Yayından Kaldır