: Trabzosnpor, Sörloth'a verilen 2 maç cezaya itiraz edecek

13.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:21

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Gençlerbirliği müsabakasında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Trabzonsporlu Alexander Sörloth'a 2 maç ceza verdi.

"BU KARAR KABUL EDİLEMEZ"

Bu cezası sonrası Trabzonspor Kulübü harekete geçti. TRT Spor'a konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth 230 maçta 16 sarı kart görmüş bir futbolcu. Bu karar kabul edilemez, benim oyuncum ilk tekmede kendini yere atsa, ona tekme atan oyuncu kırmızı kart görecekti. Hemen Tahkim'e gidiyoruz. Geçmişte buna benzer Gomis ve Elmander kararları var. Böyle bir şey olamaz." açıklamasında bulundu.

Ahmet Ağaoğlu

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