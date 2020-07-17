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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için Borussia Dortmund da devrede

Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken 24 yaşındaki yıldız kaleci Uğurcan Çakır'ın son talibi Bundesliga'dan Borussia Dortmund oldu. Alman ekibinin 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

17.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:26

Trabzonspor'daki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor. 24 yaşındaki kaleci, son olarak Alman devi Borussia Dortmund'un radarına girdi. Dortmund temsilcisinin Roman Bürki'ye alternatif aradığı ve Ajax'tan Andre Onana'nın ardından listedeki ikinci ismin Uğurcan olduğu ifade ediliyor.

İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Onana ile Barcelona, Juventus ve PSG'nin de ilgilenmesi nedeniyle Uğurcan Çakır isminin öne çıktığı belirtildi. Gelişime açık kaleciler arasında en beğenilen 3 isimden birisi olduğu hatırlatılan Uğurcan için Dortmund'un 20 milyon euro'ya kadar bir bonservis bedeli ödeyebileceği iddia edildi.

DEVLER PEŞİNDE

İngiliz ekipleri; Liverpool, Chelsea, Tottenham, Everton ve Sheffield, İtalyan devi; Roma ve İspanyol temsilcisi Sevilla'nın da istediği Uğurcan, daha çok forma giyebileceği bir takımda görev yapmak istiyor. Bordo mavili yönetim de gelecek olan tekliflerin en iyisini hem maddi hem de Uğurcan'ın isteğine göre seçmeyi planlıyor.

Uğurcan için gözden çıkarılan bazı rakamlar şu şekilde:

Sevilla: 18 milyon euro

Liverpool: 20 milyon euro

Sheffield United: 20 milyon euro

Roma: 20 milyon euro

Dortmund: 20 milyon euro

Chelsea: 29.7 milyon euro

(Sabah)

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için Borussia Dortmund da devrede
Haber Yorumları (1)
ESKİKALECİ: Almanya ya gitmesini öneririm.Sonraki adımın ingiltere olsun kardeşim.Premier lig de önünü keserler iyi olsan da.Bundesliga da kendini dünyaya ıspatla.Zaten kapında beklerler
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