Süper Lig'de ikinci yarı Trabzonspor- Yeni Malatya spor karşılaşmasıyla başlıyor. 20. haftanın ve ikinci yarının açılış maçında lider Trabzon spor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Sumudica yönetimindeki Yeni Malatya spor'u konuk ediyor. Maçın detayları ve sonucu spor severler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden bulabilirsiniz. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç? Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu ne?

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TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Saat 20:00'da başlayan karşılaşma henüz golsüz devam ediyor.

MALATYA ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde puan farkıyla liderlik koltuğuna kurulan Bordo-Mavililer, Malatya engelini de geçerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Son sıradaki Malatya ise güçlü rakibini yenip çıkışın fitilini ateşlemek istiyor.

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Bruno Peres, İsmail, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

Yeni Malatyaspor : Ertaç, Philip Awuku, Sadık, Semih, Hafez, Nshimirimana, Aabid, Mallan, Mustafa, Mounir, Kubilay.

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