Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Sezon sonunda Medipol Başakşehir'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Edin Visca için Trabzonspor devrede. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Abdullah Avcı'yla tekrar buluşmak isteyen 31 yaşındaki yıldız futbolcu için ilk görüşme gerçekleştirildi. İstanbul ekibi ile Fırtına sezon sonu için söz kesti.

Her transfer dönemi adı 4 büyüklerle anılan Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca için Trabzonspor, harekete geçti. Bosna-Hersekli futbolcunun transferi için turuncu-lacivertli ekiple ilk görüşmeyi gerçekleştiren Fırtına, sezon sonunda transferi bitirmek istiyor.

VİSCA YENİ BİR MACERAYA YELKEN AÇMAK İSTİYOR

10 yıldır Başakşehir forması giyen Visca, artık yeni bir maceraya yelken açmayı hedefliyor. Trabzonspor'un yanı sıra Visca'ya Fenerbahçe ve hatta diğer büyük kulüplerin de ilgisi bulunmasına rağmen Avcı kozuyla Fırtına bir adım önde gözüküyor.

"SEZON SONU KONUŞALIM"

31 yaşındaki yıldız için oldukça istekli davranan Karadeniz ekibi, Başakşehir'in de kapısını çaldı. Daha önce Visca'ya yapılan teklifleri direkt reddeden Başakşehir, bu kez "Sezon sonu konuşalım" cevabını verdi.

HOCANIN GÖZÜ YÖNETİMDE

Eski öğrencisiyle bizzat görüşecek olan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yönetimin de her türlü fedakarlığı yapmasını bekliyor. Tecrübeli hoca, yeni sezonda Nwakaeme-Visca kanatlarıyla hücum hattına seviye atlatmak istiyor. Avcı, Boşnak yıldızın Bakasetas gibi bir etki yaratacağını düşünüyor.

(FANATİK)

Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi
Trabzonspor'dan Edin Visca sürprizi! Edin Visca sezon sonunda Trabzonspor'a gitmesi bekleniyor
Trabzonspor'dan Edin Visca sürprizi! Edin Visca sezon sonunda Trabzonspor'a gitmesi bekleniyor
Haber Yorumları (3)
SENAR: Adam tek başına takımdı sakatlanmadan önce. TS veya GS de başarılı olur diye düşünüyorum. BJK ve FB de yedekte kalır.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
QWE QWE: Yahu bu adamda birşey yok. Düz topçu büyük kulüp oyuncusu değil anlayın artık. Gençlerimiz şans verilse bundan çok daha yetenekli iyileri var. Bosverin 3 kuruşluk topculari zengin ettiniz.
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : Yok zaten büyüklerle değil Trabzonla anlaşmış.
5 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Bahar Candan Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Gökhan Töre Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:33:09. #1.14#
title