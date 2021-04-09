Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi

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Sezon sonunda Medipol Başakşehir'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Edin Visca için Trabzonspor devrede. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Abdullah Avcı'yla tekrar buluşmak isteyen 31 yaşındaki yıldız futbolcu için ilk görüşme gerçekleştirildi. İstanbul ekibi ile Fırtına sezon sonu için söz kesti.

Her transfer dönemi adı 4 büyüklerle anılan Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca için Trabzonspor, harekete geçti. Bosna-Hersekli futbolcunun transferi için turuncu-lacivertli ekiple ilk görüşmeyi gerçekleştiren Fırtına, sezon sonunda transferi bitirmek istiyor.

VİSCA YENİ BİR MACERAYA YELKEN AÇMAK İSTİYOR

10 yıldır Başakşehir forması giyen Visca, artık yeni bir maceraya yelken açmayı hedefliyor. Trabzonspor'un yanı sıra Visca'ya Fenerbahçe ve hatta diğer büyük kulüplerin de ilgisi bulunmasına rağmen Avcı kozuyla Fırtına bir adım önde gözüküyor.

"SEZON SONU KONUŞALIM"

31 yaşındaki yıldız için oldukça istekli davranan Karadeniz ekibi, Başakşehir'in de kapısını çaldı. Daha önce Visca'ya yapılan teklifleri direkt reddeden Başakşehir, bu kez "Sezon sonu konuşalım" cevabını verdi.

HOCANIN GÖZÜ YÖNETİMDE

Eski öğrencisiyle bizzat görüşecek olan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yönetimin de her türlü fedakarlığı yapmasını bekliyor. Tecrübeli hoca, yeni sezonda Nwakaeme-Visca kanatlarıyla hücum hattına seviye atlatmak istiyor. Avcı, Boşnak yıldızın Bakasetas gibi bir etki yaratacağını düşünüyor.

(FANATİK)