Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu

Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu. Sivasspor, Petrocup'ı geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Batumi-BATE Borisov eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.