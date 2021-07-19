Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu. Sivasspor, Petrocup'ı geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Batumi-BATE Borisov eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Temsilcilerimiz Trabzonspor ile Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu.
KONFERANS LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sivasspor ise Petrocup'ı geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Batumi-BATE Borisov eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.