Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
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Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu

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Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu. Sivasspor, Petrocup'ı geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Batumi-BATE Borisov eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Temsilcilerimiz Trabzonspor ile Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu.

KONFERANS LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sivasspor ise Petrocup'ı geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Batumi-BATE Borisov eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin...
Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu - Haberler Spor
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