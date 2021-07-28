Trabzonspor'un yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye edilen lüks spor otomobil akıllara zarar verdi
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Trabzonspor'un yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye edilen lüks spor otomobil akıllara zarar verdi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Bordo-Mavililer'in yeni yıldızı Marek Hamsik, dün 34. yaşını kutladı. Slovak orta sahaya yeni yaşında lüks bir araç hediye edildi. Pahalı hediyesini sosyal medyadan takipçilerine gösteren Hamsik'in paylaşımına etkileşim yağdı.

Karadeniz ekibinin dünyaca ünlü yıldızı Marek Hamsik, dün 34. yaşını kutladı. Trabzonspor'a yeni imza atan Slovak orta sahanın doğum gününü dostlarıyla birlikte kutladı. Hamsik'in yeni yaşında aldığı lüks hediye ise dikkat çekti.

Trabzonspor'un yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye edilen lüks spor otomobil ortalığı salladı

"TRABZON'DA ALTI SÜRTER"

Marek Hamsik'in Ferrari marka yeni spor arabasını 100 binden fazla takipçisi beğendi. Futbolseverler Hamsik'in paylaşımına etkileşim yağdırırken eğlenceli yorumlar da yapıldı. Bir hayranı Hamsik'e, "Dikkat et Trabzon'da altı sürter" şeklinde bir yorum yöneltti. Bu yorum büyük beğeni aldı.

Trabzonspor'un yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye edilen lüks spor otomobil akıllara zarar verdi
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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