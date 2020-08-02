Al Hilal, Ekuban için 4 milyon euroyu gözden çıkardı Gana basınında yer alan haberde bir süredir Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban'ı takip eden Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in, 26 yaşındaki forvet için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Trabzonspor'un sezon başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ekuban'dan 6 milyon euro kar elde etmek istediği ve Ganalı yıldız için 7 milyon euroluk fiyat belirlediği ifade edildi. İki kulüp arasında fiyatla ilgili görüşmelerin devam edeceği kaydedildi. Haberde Al Hilal'in yanı sıra Celta Vigo'nun da Ekuban ile ilgilendiği belirtildi. 10 GOL VE 11 ASİSTLİK KATKISI VAR Ekuban bu sezon Bordo-mavili formayla çıktığı 34 maçta 10 gol atıp 11 asist yaptı. Al-Hilal'de Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis de forma giyiyor. Kaynak: Hürriyet