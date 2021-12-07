Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte Jean Evrard Kouassi'nin sözleşme detayları - Haberler Spor
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Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte Jean Evrard Kouassi'nin sözleşme detayları

Haberler.com - Haberler | Spor

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi, İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki sol kanat, gece saatlerinde Trabzon'a geçerek kendisini 3.5 yıl boyunca bordo-mavili renklere bağlayan imzayı atacak. Bonservis ödenmeyecek olan Kouassi, Trabzonspor'dan yıllık 700 bin euro kazanacak.

Süper Lig'de lider Trabzonspor ara transfer dönemi için çalışmalara erken başladı. Geçtiğimiz gün Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladığı Jean Evrard Kouassi, İstanbul'a geldi.

YILLIK 700 BİN EURO KAZANACAK

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Evrard Kouassi, İstanbul'a iniş yaptı. Kouassi, bu gece İstanbul'dan Trabzon'a gidecek. Jean Evrard Kouassi Trabzonspor ile 3.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak. 27 yaşındaki futbolcu yıllık 700 bin euro kazanacak. Ayrıca imza parası da ödenecek. Sözleşmesi bittiği için Wuhan'a herhangi bir bonservis bedeli verilmeyecek.

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