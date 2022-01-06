Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca, sağlık kontrolünden geçirildi - Haberler Spor
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Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca, sağlık kontrolünden geçirildi

Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca, sağlık kontrolünden geçirildi
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği 31 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca, sağlık kontrolünden geçirildi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği 31 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Edin Visca'nın Medical Park Yıldızlı Hastanesi'nde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Eko ve efor testine tabi tutulan futbolcumuza çeşitli tahlillerin yanı sıra, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı." ifadelerine yer verildi.

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 Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri

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