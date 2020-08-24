Trabzonspor'un yeni sezon öncesi hazırlık maçları belli oldu
Trabzonspor'un, Süper Lig 2020-2021 sezonu öncesi yapacağı hazırlık maçları belli oldu.
24.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:25
Trabzonspor'un, Süper Lig 2020-2021 sezonu öncesi yapacağı hazırlık maçları belli oldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ilk hazırlık maçının 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Yılport Samsunspor ile oynanacağı belirtildi.
İkinci hazırlık karşılaşmasının ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacağı aktarıldı.
Kaynak: AA