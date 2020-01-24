: Trabzonspor'un yeni antrenörü Eddie Newton Trabzon'da

24.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:29

Bordo mavililer yardımcı antrenörlük görevi için Frank Lampard'ın yardımcısı olarak görev yapan Eddie Newton'u Trabzon'a getirdi.



48 yaşındaki Eddie Newton ile yarın sözleşme imzalanması bekleniyor.



EDDİE NEWTON KİMDİR?



Edward Ikem 'Eddie' Newton (13 Aralık 1971, Hammersmith, Londra doğumlu), İngiliz eski profesyonel futbolcu olup aynı zamanda Premier League kulüplerinden Chelsea'de Roberto Di Matteo'nun görev süresince yardımcı teknik direktörlük görevi yapmış ve iki numaralı teknik adam olmuştur.



Futbolcu olarak orta saha pozisyonunda 1990'dan 2001'e kadar Chelsea'de oynamış ve bu kulüpte 1997 FA Cup finalinde golü atmıştır. Ayrıca Eddie Newton, Cardiff City, Birmingham City, Oxford United, Barnet ve Hayes'de profesyonel futbol oynamıştır. 2 kez İngiltere U-21 takımında forma giymiştir.



Bordo mavililer transfer son olarak Bilal Başaçıkoğlu'nu kadrosuna katmıştı...





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