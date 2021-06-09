Hüseyin Türkmen dünya evine girdi
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Hüseyin Türkmen dünya evine girdi

Hüseyin Türkmen dünya evine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen bugün düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen bugün düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Törene, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan yardımcısı Emin Kahraman, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Sadıklar ve futbolcuların katıldığı törende Hüseyin Türkmen hayatını Ümran Uzun ile birleştirdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in kıydığı nikahta çiftin nikah şahitliğini ise Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper yaptı.

Tören sonrası Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

(İHA)

Hüseyin Türkmen dünya evine girdi
Hüseyin Türkmen dünya evine girdi
Hüseyin Türkmen dünya evine girdi
Hüseyin Türkmen dünya evine girdi
Hüseyin Türkmen dünya evine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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